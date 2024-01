Inter, post Supercoppa da brividi: calendario in tilt con un rischio − CdS

L’Inter oggi si allenerà ad Appiano Gentile per poi partire in direzione Riyad in vista della Supercoppa italiana. Ma al rientro, tantissime partite ravvicinate.

‘CAOS’ − L’Inter si appresta ad un tour de force pazzesco con tantissime partite importanti ravvicinate. I nerazzurri, che oggi pomeriggio partiranno alla volta di Riyad per la Supercoppa italiana, rischiano di perdere il primato momentaneo della vetta. Infatti, la Juventus vincendo contro Sassuolo e Lecce passerebbero dall’attuale -5 all’ipotetico +1. Dopo la sosta per l’Inter il calendario va in tilt con tantissimi match clou vicini da giocare. Nei giorni successivi all’Arabia, la capolista sfiderà la Fiorentina al Franchi, la Juventus a San Siro e la Roma all’Olimpico, poi ospiterà una Salernitana a caccia di punti salvezza e subito l’andata degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid. Successivamente arriverà in volata alla sosta di marzo affrontando il Lecce fuori, il recupero infrasettimanale con l’Atalanta (gara rinviata a causa della Supercoppa) e il Genoa in casa, oltre al Bologna in trasferta, al ritorno con l’Atletico e al Napoli alla Scala prima dello stop. Dall’altro lato, la Juventus, durante questo periodo, avrà tre veri ostacoli duri: l’Inter il 4 febbraio e poi Napoli e Atalanta tra il 3 e il 10 marzo. Insomma, un tour de force non proprio banale.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Marota