Zielinski al centro di un triangolo di mercato: il piano dell’Inter – TS

Zielinski è sempre più vicino a salutare il Napoli ma senza dover lasciare l’Italia, vista la corte dell’Inter. Il centrocampista polacco è uno dei possibili colpi estivi nerazzurri. Come ripreso dal quotidiano Tuttosport oggi in edicola, si deciderà tutto subito dopo la trasferta saudita

AVVERSARIO (PER POCO) – Triangolo di mercato in vista a Riad, dove si ritroveranno l’Inter, il Napoli e… Piotr Zielinski nei prossimi giorni. Da avversari in Finalissima di Supercoppa Italiana magari? Questo dipenderà solo dal calendario. Nonché da Fiorentina e Lazio, rispettive avversarie in semifinale. Al ritorno da Riad il centrocampista polacco, in scadenza di contratto a fine stagione, scioglierà le ultime riserve sul suo futuro. Già adesso è facile constatare come Zielinski non sia concentrato sul progetto Napoli e si veda con un’altra maglia addosso. Prima di muoversi ufficialmente, l’Inter aspetta il divorzio tra le parti, così da formulare la sua proposta al centrocampista classe ’94. Uno scenario già caldeggiato. Si parla già da un po’ di accordo trovato con l’agente di Zielinski sulle commissioni e perfino con il 29enne polacco per un contratto triennale da 4.5 milioni di euro a stagione. Con il binomio Zielinski-Inter, come sottolineato dal collega Stefano Pasquino sulle pagine di Tuttosport, Simone Inzaghi avrà finalmente due titolari nel ruolo di mezzala sinistra. Zielinski è l’alter ego di Henrikh Mkhitaryan, fresco di rinnovo ma prossimo a festeggiare i 35 anni. E a fargli posto in rosa ci penserà Davy Klaassen, ovviamente. L’Inter è pronta a regalarsi un altro grande colpo a parametro zero in estate e se ne riparlerà subito dopo la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita… Sarà l’ultimo ballo azzurro di Zielinski?

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino