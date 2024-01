L’Inter punta al tris di Supercoppe: l’arma è Inzaghi. Un record − CdS

L’Inter punta a vincere la sua terza Supercoppa italiana consecutiva, dopo le due precedenti vinte contro Juventus e Milan. Inzaghi può sorpassare due mostri sacri.

OBIETTIVO − L’Inter, demolito il Monza, si prepara anima e corpo sulla Supercoppa italiana a Riyad. I nerazzurri, detentori del titolo, puntano al terzo successo consecutivo. Cosa mai avvenuta nella propria storia. Dopo aver battuto Juventus e Milan nelle precedenti edizioni, ora saranno due le partite per ambire al primo trofeo stagionale. In primis la partita contro la Lazio in programma venerdì sera alle 20 e poi l’eventuale finalissima con la vincente di Napoli-Fiorentina. L’arma dell’Inter è proprio Simone Inzaghi, il re di coppe. Il tecnico piacentino punta al record di vittorie assoluto nella competizione staccando due mostri sacri come Marcello Lippi e Fabio Capello, entrambi fermi a quota quattro. Inzaghi ha fatto poker vincendone due sulla panchina della Lazio e altrettante su quella dell’Inter. Ora vuole il pokerissimo. Inzaghi, arrivato terzo con 11 voti al The Best Fifa 2023 dietro a Spalletti (18) e Guardiola (28), punta all’ottavo titolo in carriera. La missione è iniziata.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia