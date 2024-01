Taremi 2 in 1 per Inzaghi: la buona notizia per l’Inter è lo slot – TS

Taremi è giunto a fine avventura con il Porto e l’Inter non può fare altro che aspettare di vederlo con un’altra maglia addosso. Quella nerazzurra, possibilmente. L’obiettivo è quello di consegnare la punta richiesta a Inzaghi, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport

REGALO POSTICIPATO – Non solo Piotr Zielinski, che è il nome caldo per rinforzare il centrocampo nerazzurro in estate. L’Inter vuole completarsi anche in attacco, dove Mehdi Taremi è tenuto sotto la lente per via del contratto in scadenza a fine stagione. Così come Zielinski con il Napoli, anche Taremi ha ormai deciso di porre fine alla sua avventura in maglia Porto, iniziata nel 2020. L’Inter si sente in vantaggio sulle altre pretendenti per accogliere il classe ’92 iraniano ad Appiano Gentile. Un profilo molto apprezzato da Simone Inzaghi, che – come fa notare il collega Stefano Pasquino su Tuttosport – vede in Taremi la combinazione tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku a livello di caratteristiche. Un profilo mancante. Inoltre, l’attaccante iraniano in estate diventerà a tutti gli effetti comunitario, permettendo all’Inter di risparmiare uno slot per l’acquisto di un altro calciatore extracomunitario. A liberare uno slot in rosa per il 31enne di Bushehr sarà Alexis Sanchez, la cui uscita dal mondo Inter non è da escludere con qualche mese in anticipo. Caratteristiche molto diverse ma entrata-uscita necessaria per far quadrare tutto…

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino