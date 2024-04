VIDEO IN – Inter-Torino, al Meazza si festeggia anche lo scudetto… del 2006!

Appena iniziata Inter-Torino, grande celebrazione per il ventesimo scudetto. Ma al Meazza c’è chi non dimentica un altro bello come questo: il quattordicesimo, quello del 2006. Ecco il video.

A TAVOLINO – Per Inter-Torino è festa memorabile a San Siro e lo sarà tutto il giorno in giro per Milano, con la grande parata fino al Duomo. Ma intanto si comincia a gioire al Meazza, dove è appena iniziata la partita della quintultima giornata di Serie A. Oggi è il momento in cui esultare per il ventesimo scudetto, quello della seconda stella. Ma, visto quanto i rossobianconeri hanno parlato in queste settimane, è giusto non dimenticarsi anche di un altro tricolore epocale: il quattordicesimo, quello del 2006. E l’ha fatto il Secondo Anello Blu, con uno striscione dedicato.

Inter-Torino e il ricordo dello scudetto del 2006: il video

RICORRENZA PRIMA DI INTER-TORINO – Più o meno diciotto anni fa, in questi giorni, scoppiava lo scandalo di Calciopoli. Quello che ha fatto retrocedere la Juventus in Serie B, assieme alla sua reputazione, e penalizzato il Milan a sua volta implicato. Con il risultato che l’Inter, da terza in classifica, diventò prima e (come si conviene a chi finisce al primo posto, nonostante gli juventini e i milanisti continuino a rifiutarlo) vinse lo scudetto. A tavolino sì, ma sempre scudetto è. E pure bellissimo, come ricompensa per tanti anni in cui le cose non sono certo andate per il verso giusto in campo e fuori. Questo il video con quanto esposto prima di Inter-Torino per lo scudetto del 2006, dalla nostra inviata allo stadio Romina Sorbelli.