VIDEO – Inter Legends, ovazione postpartita in Georgia

Grande accoglienza per l’Inter e per le sue leggende in Georgia, dove è andata in scena la gara contro una selezione di leggende del calcio georgiano. A mostrarlo la grande ovazione pubblicata dai canali social del club nerazzurro.

OVAZIONE – Tanto amore per l’Inter e per le sue leggende (tra cui, per citarne alcune, Zanetti, Materazzi, Figo, Julio Cesar, Maicon, Milito e Cordoba), protagoniste di una partita contro leggende del calcio georgiano. Al termine della quale è arrivata una grandissima ovazione dal pubblico di casa, a dimostrare quanto i colori nerazzurri siano amati in tutto il mondo.

Questo il video pubblicato dal club su Twitter.