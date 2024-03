Frey: «Inter, sempre bello ritrovarsi! Contento di vedere una cosa»

Frey ha preso parte alla trasferta di Inter Forever in Georgia, dove ha ritrovato tanti ex compagni di squadra. L’ex portiere francese, ai microfoni di Inter TV, sottolinea quanto è bello indossare la maglia nerazzurra e rivolge un pensiero anche alla squadra di Inzaghi, prima in campionato e lanciatissima verso lo scudetto

RITROVARSI – Sebastian Frey è felicissimo di aver ritrovato tantissimi ex compagni di squadra nella trasferta in Georgia di Inter Forever: «Sempre bello ritrovarsi in queste occasioni, ci ritroviamo con grande piacere. Sembra di essere tornati a qualche anno fa. Chi sono quelli più in forma? Inutile dire Zanetti perché non invecchia mai quel ragazzo, Luis Figo è in grande forma. Devo dire che, ridendo e scherzando nello spogliatoio, è sempre un grande piacere indossare la maglia dell’Inter».

PROTAGONISTA – Frey rivolge un pensiero all’Inter di Simone Inzaghi che sta dominando il campionato: «Progetti? Tante cose da fare, sto seguendo dietro le quinte le squadre dove ho giocato. Una delle protagoniste è l’Inter, sono contento di vederla dov’è adesso. È tornata ad essere protagonista anche in Champions League, facciamo il tifo per loro».