VIDEO – Brozovic e Onana, brutta scena: confronto in allenamento Inter

Brutto episodio avvenuto nel corso dell’allenamento di rifinitura dell’Inter, alla vigilia della partita col Benfica. Brozovic e Onana hanno avuto una discussione, con l’intervento di alcuni compagni per separarli: c’è il video.

L’EPISODIO – Come se non bastassero il momento delicato, i risultati negativi e il valore dell’appuntamento di domani, in casa Inter si pensa bene di avere una discussione a favore di telecamere in allenamento. È successo poco fa, nella rifinitura alla vigilia del match col Benfica. Durante il torello, nel quarto d’ora di seduta aperta alla stampa, André Onana è entrato in maniera esagerata su Marcelo Brozovic. A reazione di quest’ultimo, con alcune parole non certo gentili, il portiere dell’Inter è andato verso il compagno per affrontarlo. Provvidenziale l’intervento di Danilo D’Ambrosio e Romelu Lukaku, che li hanno separati evitando problemi. Situazione risolta in pochi secondi, ma restano la brutta scena e – purtroppo – la possibilità di mettere dubbi sul clima all’interno dello spogliatoio.

Questo il video della discussione fra Onana e Brozovic, dall’account YouTube di Calciomercato.it.