VIDEO – La Lega Serie A omaggia il ruggito di Dzeko contro il Napoli

La Lega Serie A omaggia su Twitter la bellissima rete di Edin Dzeko contro il Napoli. L’Inter ha superato la capolista a San Siro al rientro dallo stop per i Mondiali proprio grazie all’attaccante bosniaco.

DECISIVO – Edin Dzeko non smette più di segnare in questa stagione. L’attaccante bosniaco risolve con un fantastico gol di testa la pratica Napoli per l’Inter, dopo aver già colpito l’Atalanta nella partita prima del Mondiale per ben due volte. La Lega Serie A celebra su Twitter il ruggito del bomber nerazzurro.