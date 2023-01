FOTO – Alborghetti in allenamento. Il gruppo vincente dell’Inter Women!

Alborghetti pubblica una foto sui propri profili social che documenta l’allenamento odierno dell’Inter Women. La squadra di Guarino è a lavoro per preparare la partita di domenica, contro il Parma.

ALLENAMENTO – Lisa Alborghetti pubblica sul proprio profilo Instagram una foto che documenta l’allenamento dell’Inter Women. La centrocampista definisce simpaticamente sé stessa e a alcune compagne: «Il team vincente». Le nerazzurre di Rita Guarino sono a lavoro per preparare la sfida di domenica prossima di Coppa Italia Femminile. Per l’occasione le interiste incontreranno in trasferta il Parma, tra le avversarie del Gruppo D. La Serie A, invece, comincerà la settimana successiva (gli impegni di gennaio).