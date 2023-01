Nosotti: «Inter solida, Lautaro Martinez carico ma Dzeko deve giocare»

Marco Nosotti dagli studi di Sky Sport ha analizzato la partita tra Inter e Napoli vinta dai nerazzurri grazie al gol di Edin Dzeko. Il giornalista ha elogiato i calciatori, ma soprattutto Simone Inzaghi per un importante motivo.

ELOGI – Arrivano elogi dagli studi di Sky Sport per l’Inter di Simone Inzaghi dopo la vittoria con il Napoli. Il giornalista Marco Nosotti ha precisamente detto: «L’Inter è stata solida, è riuscita a crearsi e sfruttare gli spazi alle spalle della retroguardia del Napoli, che solitamente tende a controllare il gioco. Sul gol di Dzeko è stata molto brava la squadra nerazzurra. Il cross di Dimarco e la mezzaluna dell’attaccante valgono l’1-0. Il Napoli è stato estremamente sottotono, non è riuscito ad essere devastante andando ad alti ritmi. Ora Inzaghi riesce a dare solidità all’Inter nonostante l’assenza di Brozovic e la precaria forma di Lukaku. Ottimo Acerbi, che non ha fatto muovere Osimhen. Lautaro Martinez è ritornato carico, ma io faccio giocare sempre Dzeko. Ci sono giocatori che hanno bisogno di giocare e l’allenatore dev’essere bravo a capire come farli ruotare».