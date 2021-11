Vidal suona la carica dopo Milan-Inter: «Peccato, continuiamo a lottare!»

Arturo Vidal è stato uno dei protagonisti del secondo tempo del derby Milan-Inter di ieri, con una clamorosa (doppia) palla gol ribattuta da Pierre Kalulu. Il cileno ha espresso le sue sensazioni oggi attraverso il suo profilo Instagram ufficiale.

CARICA – Arturo Vidal è dispiaciuto, come i compagni, per il pareggio di Milan-Inter. Una gara della quale, considerato l’andamento nei 90 minuti, si può parlare di due punti buttati più che di un punto guadagnato. Il centrocampista cileno ha voluto commentare il risultato attraverso un post sul suo account Instagram ufficiale.

LOTTARE E MIGLIORARE – Arturo Vidal ha accompagnato la foto di Milan-Inter di ieri sera con queste parole, decisamente motivazionali: “Abbiamo fatto tutto il possibile per vincere, ma è un peccato non esserci riusciti. In ogni caso continueremo a lottare ogni partita per fare sempre meglio. Forza!“.