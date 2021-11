Skriniar, tutta l’amarezza dopo Milan-Inter: «Peccato per il risultato»

Nel day after di Milan-Inter continuano ad arrivare i commenti dei giocatori nerazzurri, amareggiati per il risultato di 1-1. Tra questi Milan Skriniar, che tramite il suo profilo Instagram ufficiale ha espresso il suo rammarico.

RISULTATO DELUDENTE – “Peccato per il risultato” le parole di Milan Skriniar, che ieri sera – come sempre – è stato uno dei migliori non solo della difesa, ma anche della squadra nerazzurra.