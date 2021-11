Perisic celebra il suo percorso con la Croazia: «6 su 6! To be continued…»

Perisic, dopo la qualificazione della Croazia ai prossimi Mondiali, ripercorre il suo percorso con la maglia della nazionale attraverso i propri account social.

IN CIMA AL MONDO – La Croazia di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, battendo la Russia, si è qualificata direttamente per i Mondiali di Qatar 2022 (vedi articolo). Grandissimo risultato per Luka Modric e compagni. Attraverso i propri social, l’esterno dell’Inter ha voluto elencare le tappe che l’hanno visto protagonista con la maglia della propria nazionale, in un percorso iniziato nel lontano 2012 e ancora non concluso: “Euro 2012, World Cup 2014, Euro 2016, World Cup 2018, Euro 2020, World Cup 2022. To Be Continued”. Appuntamento al prossimo Mondiale, il sesto grande torneo con la maglia della Croazia per il classe ’89. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Ivan Perisic