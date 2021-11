Uruguay, che batosta in Bolivia! Notte fonda per Vecino e compagni

Bolivia-Uruguay, gara valida per le Qualificazioni Mondiali, si è giocata all’Estadio Hernando Siles di La Paz. Il punteggio finale è 3-0.

SCONFITTA ROVINOSA – L’Uruguay dopo tre sconfitte consecutive, l’ultima contro l’Argentina di Lautaro Martinez e Joaquin Correa (vedi articolo), è chiamato a riscattarsi per continuare a sperare in un posto ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. I padroni di casa passano in vantaggio con Juan Carlos Arce su un clamoroso errore del portiere Fernando Muslera al 30′. Il raddoppio arriva poco prima di rientrare negli spogliatoi con la rete di Marcelo Moreno. Il centrocampista dell’Inter Matias Vecino viene sostituito nell’intervallo da Luis Suarez. Sempre Moreno sciupa la chance del terzo gol al 61′ sbagliando un calcio di rigore. La Bolivia rimane in dieci uomini per l’espulsione di Carmelo Algarañaz al 74′. Il tris arriva al 79′ con la doppietta personale di Arce. L’Uruguay rimane fermo a 16 punti, al settimo posto dopo 14 partite giocate.