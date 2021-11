David nuova opzione in attacco per l’Inter: una chance col Lille

David, attaccante del Lille, ha vinto la Ligue 1 nella passata stagione in coppia con Burak Yilmaz. Secondo il sito francese Le10Sport c’è l’Inter sul giocatore canadese, con una possibilità di prenderlo in maniera meno difficile.

RICHIESTO – La stagione del Lille non sta certo ripetendo l’ultima, dove ha vinto la Ligue 1. Questo nonostante Jonathan David, che ha segnato già otto gol in tredici partite di campionato. L’attaccante nato a New York, ma di nazionalità canadese, comincia ad attirare su di sé gli interessi dei grandi club. Il sito Le10Sport parla di opzione per il PSG, ma non si tratta di una priorità e quindi non è affatto scontato che vada lì. David è osservato anche dal Newcastle United, di recente preso dal fondo PIF, e dall’Inter in Italia. In nerazzurro diventerebbe il primo giocatore canadese nella storia del club. Difficile che il Lille possa lasciar partire David a gennaio, ma nel 2022 sarà più facile portarlo via dalla Francia.

Fonte: le10sport.com – Alexis Bernard