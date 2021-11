Dimarco rinnova con l’Inter! Brozovic, no conferme su interesse di una big – Sky

Dimarco rinnoverà il suo contratto con l’Inter. Lo afferma con certezza Di Marzio, in collegamento con 23 su Sky Sport 24. Il giornalista aggiorna anche sulla questione Brozovic smentendo delle voci provenienti dalla Croazia.

UN ANNUNCIO E NUOVA ATTESA – Ci sono novità per quanto riguarda il mercato, secondo Gianluca Di Marzio: «Federico Dimarco rinnova con l’Inter presto. Marcelo Brozovic vediamo, se finalmente si è capito con chi parlare. Con il papà e un avvocato si incontreranno presto, l’Inter farà la sua offerta e vediamo se lato giocatore ci sarà la volontà di venire incontro. In Croazia dicono che il Bayern Monaco sia tornato su Brozovic, ma non abbiamo queste conferme».