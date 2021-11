Argentina-Brasile, formazioni ufficiali: Lautaro Martinez, ricambia il partner

Argentina-Brasile prenderà il via fra poco più di mezz’ora, a mezzanotte e trenta ora italiana. A San Juan conferma per Lautaro Martinez titolare, nonostante il momento no, al suo fianco torna Messi. Queste le formazioni ufficiali, Correa in panchina.

ARGENTINA-BRASILE – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, C. Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria.

In panchina: Armani, Musso, Li. Martinez, Tagliafico, Montiel, Pezzella, A. Correa, Palacios, J. Alvarez, J. Correa, N. Dominguez, G. Rodriguez

Commissario tecnico: Lionel Scaloni

Brasile (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Éder Militao, Alex Sandro; Fabinho, Fred, Paquetà; Raphinha, Cunha, Vinicius Junior.

In panchina: Ederson, Gabriel Chapecò, Emerson Royal, Renan Lodi, Thiago Silva, Gabriel Magalhaes, Edenilson, Gerson, Coutinho, Antony, Gabriel Jesus.

Commissario tecnico: Tite