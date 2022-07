Mkhitaryan saluta la Roma: «Club unico. E’ stato un onore. Grazie!»

L’Inter ha ufficializzato nella giornata di ieri, non con un vero e proprio annuncio ma con il deposito del contratto in Lega, Mkhitaryan. L’armeno arriva a parametro zero dalla Roma e sui social, poco fa, ha voluto ringraziare i giallorossi.

MESSAGGIO – Mkhitaryan è un nuovo giocatore dell’Inter. Ancora non ufficialmente, in quanto non c’è stata una presentazione o una campagna social, ma almeno formalmente dopo che il suo contratto è stato depositato in Lega. L’armeno è un ottimo acquisto per quanto riguarda il centrocampo e, soprattutto, arriva a parametro zero dopo gli anni trascorsi alla Roma. Sui social, in merito a quest’ultimo punto, Mkhitaryan ha scritto un lungo messaggio per salutare i giallorossi. «Cari giallorossi, la Roma è un club davvero unico. Dal giorno in cui sono arrivato fino alla finale di Conference League e oltre, il vostro supporto è stato eccezionale e ne andrò sempre molto fiero. Quando mi sono messo per la prima volta questa maglia avevo un obiettivo: far vincere questo club e fare felici i suoi fantastici tifosi: obiettivo raggiunto a Tirana! Questo trionfo è stato la perfetta conclusione dei miei tre anni in giallorosso. Ora è il momento dei saluti. Voglio ringraziare tutte le persone che lavorano nel club per il rapporto speciale costruito insieme in questi anni. Un enorme grazie al nostro staff tecnico e in particolare al mister Mourinho per la sua fiducia e attenzione nei miei confronti e per le straordinarie motivazioni che mi ha dato come giocatore. Ho dato tutto me stesso per la Roma dentro e fuori dal campo. È stato un grande onore giocare qui e non dimenticherò mai gli straordinari momenti vissuti insieme. Questo club e la Città Eterna rimarranno per sempre nel mio cuore. Vi voglio bene! Grazie Roma. Daje Roma».

Fonte: Profilo Instagram Mkhitaryan