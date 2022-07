Inter-Konami, accordo che fa bene alle casse! Ecco cosa cambia – CdS

L’Inter ha chiuso ieri un accordo quasi storico con Konami. Dal 2024 dunque i diritti dei nerazzurri saranno completamente un’esclusiva dell’azienda giapponese e di eFootball.

ESCLUSIVA – Non ci sarà più l’Inter nei videogiochi al di fuori di eFootball dal 2024. In sostanza è questa la novità che porta il mega accordo tra i nerazzurri e Konami, il colosso giapponese da sempre nel mondo dei videogiochi. L’accordo sancito ieri tra le parti però, come spiega anche il Corriere dello Sport, porterà delle novità non solo nel mondo dei videogiochi ma anche nella realtà. Il centro sportivo Suning, certo di allenamento del settore giovanile e una volta intitolato a Giacinto Facchetti, cambierà nome prendendo spunto proprio dalla Konami. Inoltre lo sponsor Konami (perché di questo si tratta visto che frutta 45 milioni in sei anni), si troverà sul retro del kit da allenamento della prima squadra maschile, femminile e delle giovanili ma anche sul kit pre match indossato dalla squadra di Inzaghi in Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti