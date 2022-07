Inter, le amichevoli estive salgono a cinque! Date, orari e avversari – CdS

L’Inter si appresta, il prossimo 6 luglio, a ritrovarsi ad Appiano Gentile per cominciare a sudare in vista della prossima stagione. Simone Inzaghi e il suo staff vogliono essere al top e dunque, nel programma delle amichevoli estive, inseriscono due nuovi impegni.

TEST – L’Inter, fino a ieri, ha reso noto che disputerà nel mese di luglio ben tre test amichevoli di livello per arrivare pronti al 13 agosto, match d’esordio in Serie A contro il Lecce. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport però, non solo queste tre partite in programma nell’estate nerazzurra. Secondo il quotidiano infatti, oltre alle solite note: Lugano (Lugano, 12 luglio), Monaco (Ferrara, 16 luglio) e Lens (Lens, 23, luglio) si sono aggiunte l’amichevole contro il Lione del 30 luglio a Cesena e quella del 6 agosto, ovvero una settimana prima del via, contro il Villarreal a Pescara. Dunque un’estate definibile come piena e senza sosta. Ma d’altronde, per una stagione che parte subito a mille, i ritmi devono essere subito alti.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti