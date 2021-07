Lazaro dopo il COVID-19: «Sto bene, voglio tornare presto!»

Lazaro è risultato positivo, seppur in maniera debole, al COVID-19 nella giornata di oggi (vedi articolo). Con un post sul suo account Twitter ha voluto ringraziare i tifosi per il supporto.

NUOVO CASO – La stagione 2021-2022 di Valentino Lazaro non è iniziata nel migliore dei modi. L’austriaco, di rientro dal prestito al Borussia Monchengladbach e dopo gli Europei, si sarebbe dovuto aggregare ad Appiano Gentile. Non ha potuto farlo: è positivo al COVID-19. Via Twitter manda un saluto i tifosi: “Grazie per i vostri messaggi! Mi sento bene e spero di tornare presto con la squadra”. Nei prossimi giorni Lazaro svolgerà nuovi test per capire se l’isolamento potrà finire in anticipo.

GRAZIE PER I VOSTRI MESSAGI! 🙏🏽

MI SENTO BENE E SPERO DI TORNARE PRESTO CON LA SQUADRA. 🖤💙 pic.twitter.com/NTPOJz66JU — Valentino Lazaro (@valentinolazaro) July 15, 2021