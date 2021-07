Keita di ritorno all’Inter? Idea nata da tempo, ma serve un’uscita

Keita è tornato in maniera forte fra i nomi accostati all’Inter, dopo le parole del suo agente Pastorello (vedi articolo). Tuttavia, secondo Sportitalia, perché il suo ritorno sia tale serve una cessione.

IL RILANCIO – Keita Baldé Diao ha già giocato all’Inter nella stagione 2018-2019. Un’esperienza, più o meno come tutta la sua carriera, segnata dalla discontinuità: qualche gol di valore, ma anche momenti bui. Ora, complice l’arrivo di Simone Inzaghi, è tornato d’attualità. Era in prestito alla Sampdoria, non è stato riscattato ed è tornato al Monaco, che vuole liberarsene. Secondo Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, Keita ha iniziato a valutare il ritorno all’Inter circa un mese fa, in occasione di un incontro a Capri con Inzaghi. Non è però fatta: serve una cessione. Il nome in tal senso è Andrea Pinamonti, che andando via libererebbe sia lo slot in attacco sia un pesante ingaggio. Si attendono ulteriori sviluppi, ma intanto Keita torna nel mirino.