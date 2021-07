Branca: «Spalletti-Inter, promesse non mantenute. Inzaghi uomo giusto»

Marco Branca, ex dirigente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato della carriera di Luciano Spalletti in nerazzurro e dell’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dei campioni d’Italia.

NUOVE ESPERIENZE – Marco Branca ha parlato delle nuove esperienze di Luciano Spalletti al Napoli e di Simone Inzaghi all’Inter: «Spalletti è un allenatore moderno e competente, all’Inter ha fatto anche meglio di quanto ci si aspettava perché la squadra non fu rinforzata come promesso al momento della firma. Penso che la piazza di Napoli sia adatta a lui. Simone Inzaghi ha accumulato tanta esperienza alla Lazio e ha vinto anche dei trofei. Ora è il momento giusto per provare qualcosa di più grande e dovrà riuscire a creare un gruppo solido con la sua idea di calcio».