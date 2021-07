Dalbert al Cagliari, conferme (anche) sulle cifre: accordo con l’Inter – SI

Dalbert è pronto a diventare un nuovo giocatore del Cagliari. Nel pomeriggio si è giunti a un accordo con l’Inter per il trasferimento del difensore brasiliano (vedi articolo). Sportitalia dà anche le cifre dell’operazione.

SI CHIUDE – Per Dalbert Henrique c’è la possibilità di risolvere la sua situazione andando al Cagliari. I rossoblù, in attesa di definire anche il trasferimento di Radja Nainggolan, hanno chiuso un’altra operazione con l’Inter. Secondo Sportitalia per il brasiliano c’è l’accordo per il passaggio in Sardegna in prestito, con diritto di riscatto a sette milioni di euro. A breve Dalbert potrà unirsi a Pejo in ritiro agli ordini di Leonardo Semplici: affare in chiusura.