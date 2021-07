Lazaro positivo al COVID-19: l’Inter lo riscontra prima del ritiro

Lazaro si sarebbe dovuto unire all’Inter in ritiro ad Appiano Gentile, ma non potrà farlo. L’austriaco, reduce dagli Europei, è positivo al COVID-19 seppur debolmente. Non ha avuto contatti col resto del gruppo squadra.

NUOVO CASO – “FC Internazionale Milano comunica che Valentino Lazaro è risultato debolmente positivo al COVID-19 in seguito al doppio test preliminare organizzato dal Club prima del ritiro. L’esterno nerazzurro è già precauzionalmente in isolamento e ripeterà il test nei prossimi giorni”.

Fonte: Inter.it