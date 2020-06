Grave incidente per Zanardi. Candreva: “Forza Alex, non...

Grave incidente per Zanardi. Candreva: “Forza Alex, non mollare!”

Nella serata di oggi, una triste notizia è arrivata all’attenzione della cronaca. Alex Zanardi è stato, infatti, protagonista di un brutto incidente mentre era al comando della sua handbike. Antonio Candreva ha pubblicato una storia Instagram per sostenere virtualmente il paraciclista

NON MOLLARE! – Alex Zanardi è stato vittima di un bruttissimo incidente in handbike durante una staffetta: le sue condizioni sono gravissime. E’ finito, infatti, contro un camion, riportando un forte trauma cranico. Le sue condizioni erano critiche ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l’Ospedale di Siena. Il mondo dello sport si stringe attorno al noto pilota e paratleta. Antonio Candreva non manca di mostrare la sua vicinanza: “Forza Alex! Non mollare”. Ecco la sua storia su Instagram.

