Conte: “E’ un calcio monco. Inter, siamo tutti motivati. Dovremo gestirci”

Conte si è soffermato sulla ripresa del calcio in modalità decisamente diverse, dopo l’emergenza Coronavirus (qui la prima parte). Il tecnico dell’Inter parla anche della gestione e delle motivazioni del gruppo nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni al canale cinese PP Sport

VERSO LA SERIE A – Antonio Conte parla della gestione del gruppo Inter dopo la ripresa del calcio: «E’ un calcio monco. Stiamo vedendo le partite in Germania, Spagna e Inghilterra. Speriamo di poter tornare a vivere il calcio con la gente. Sicuramente c’è voglia da parte di tutti di mettersi alla prova e giocare partite ufficiali. Giocare contro un avversario: questo è importante – dice Conte -. C’è bisogno di una verifica in partita. Il calciatore ha bisogno di veder coronato il sacrificio della settimana giocando la partita. Non c’è bisogno di motivare i calciatori: tutti le avranno. Dovremo essere bravi a gestire forza e motivazioni: vediamo. Vogliamo vedere che risposte ci saranno in una situazione totalmente nuova per tutti quanti. Mi rende orgoglioso il fatto che stia crescendo la mentalità di questa squadra. Sappiamo che davanti a noi abbiamo un percorso da fare per tornare a vincere».