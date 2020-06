Conte: “Coronavirus, ecco il programma. Inter, valuto rosa e modifiche”

Conte ha parlato della ripresa del calcio e dell’Inter ai microfoni del canale cinese PP Sport. Il tecnico nerazzurro si sofferma in particolare sulla condizione fisica dei nerazzurri e sulle differenze apportate in tempi di Coronavirus. Di seguito le sue dichiarazioni

PREPARAZIONE DIFFERENTE – Antonio Conte ha fatto il punto della situazione sulla preparazione fisica dell’Inter in tempi di Coronavirus: «Insieme a Pintus e coratti abbiamo preparato un programma. La situazione è diversa dopo uno stop di 2 mesi: all’inizio abbiamo ripreso dai lavori individuali per riportarli in una condizione migliore. Siamo ripartiti con carichi di lavoro di gestire e da valutare. Abbiamo scelto di fare un allenamento al giorno per dare 24 ore di recupero e una giornata libera a settimana. Al tempo stesso abbiamo lavorato – dice Conte -. Sono contento per quello che abbiamo fatto dal punto di vista tecnico-tattico, fisico, ma anche come video-analisi. Io ho sfruttato questo periodo per valutare la rosa e apportare dei correttivi. Ho avuto modo di trovare degli aspetti per migliorare la nostra squadra. Non c’è stato modo di fare dei test per valutare la squadra, perché il test solitamente è la partita. Lì il calciatore apprende dove migliorare. Dobbiamo farci trovare pronti, sapendo che siamo tutti curiosi di sapere che condizione avranno. Sarà importante vedere che risposte ci saranno in campo».