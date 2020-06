Paganin: “Inter, emozioni incredibili! Esordio? Che tensione. Su Bergomi…”

Paganin ha parlato delle emozioni vissute in carriera, dall’esordio alla Coppa Uefa. L’ex calciatore sottolinea la personalità di Giuseppe Bergomi. Di seguito le sue dichiarazioni sull’Inter ai microfoni di “TMW Radio” durante Maracanà

I MOMENTI PIU’ IMPORTANTI – Massimo Paganin ha parlato degli eventi cruciali nella sua carriera: «Coppa Uefa? Che bei ricordi. Mi ricordo un San Siro stracolmo, una emozione incredibile. Difficile da dire, si cerca di vivere quei momenti e non riesci a capire bene. Due fratelli che hanno la possibilità di vincere un trofeo così è un privilegio – dice Paganin -. Abbiamo giocato anche contro ma siamo professionisti e quello che succede sul campo rimane lì. Bergomi? E’ stato il simbolo dell’Inter per tanto tempo. Difetti non ne trovo. E’ una persona onesta, sincera. Esordio all’Inter? Stavo iniziando i primi passi, c’erano giocatori e persone importanti che sono riusciti a farmi crescere. Vivrei con più gioia e tranquillità. Con quella tensione addosso, non ti godi il momento».