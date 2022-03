FOTO – Vidal in allenamento come Sanchez: «Fino alla fine! Forza Inter»

Arturo Vidal oggi dopo l’allenamento ad Appiano Gentile ha pubblicato una serie di foto sui social, in linea con quanto detto dal suo connazionale Alexis Sanchez, ieri sui social (vedi post).

“FINO ALLA FINE” – Arturo Vidal dopo la sfida di Champions League contro il Liverpool, torna ad allenarsi ad Appiano Gentile insieme al resto della squadra, per preparare l’importante sfida di campionato contro il Torino. Come Alexis Sanchez, ecco il suo messaggio sui social: “Continuiamo insieme, fino alla fine! Forza Inter”. Poi un messaggio per il suo paese: “Forza Cile”.

Di seguito il post pubblicato sui social dal centrocampista