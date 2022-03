Bastoni si carica per Torino-Inter: preparazione in vista della partita

Alessandro Bastoni si carica per Torino-Inter. Il difensore nerazzurro ha pubblicato una foto presa dall’allenamento di oggi, mostrando tutta la sua voglia di scendere in campo.

PREPARAZIONE – Si avvicina sempre di più Torino-Inter e Alessandro Bastoni sembra non vedere l’ora di poter scendere in campo. Allenamento tecnico, oggi, per i nerazzurri, come mostrato proprio dal difensore attraverso il suo profilo Instagram ufficiale.

“Preparazione atletica in vista della partita” le parole del giocatore. Che scalpita in attesa di domenica.