FOTO – Per Milan-Inter anche Matthaus si veste di nero-blu!

Lo storico Pallone d’Oro e campione dell’Inter Lothar Matthaus ha pubblicato una foto su Instagram a poche ore dal match contro il Milan. Supporto totale.

STORICA – Questa potrebbe diventare una serata storica. Lo sanno in tanti ed Appiano Gentile si è tinta di nerazzurro ieri proprio per tale motivo. Milan–Inter alle ore 20.45 con la possibilità di vincere matematicamente lo scudetto per gli uomini di Simone Inzaghi, che vantano una distanza di 14 punti in classifica. Lothar Matthaus, ex leggenda e storico leader dell’Inter del Trap, ha pubblicato una foto per mostrare supporto alla causa.

L’attesa è infinita, ma sta per finire.