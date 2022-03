Skriniar continua a impressionare: la UEFA gli dedica una clip

La prestazione di Milan Skriniar in Liverpool-Inter ha impressionato e continua a farlo anche a distanza di giorni. La UEFA, attraverso i propri canali social, ha dedicato una clip video con il meglio delle sue giocate nel corso della partita.

Nel video, tutte le migliori giocate di Skriniar durante la partita. Nella quale ha letteralmente dominato.