Sanchez volta pagina: «Nella vita si vince e si perde, ma mai rinunciare»

Sanchez è stato uno dei principali protagonisti di Liverpool-Inter. Il cileno, dopo aver disputato un’ottima gara, spegne i sogni rimonta dell’Inter facendosi ingenuamente espellere due minuti dopo lo 0-1 di Lautaro Martinez. Il Nino su Instagram non si arrende e suona la carica

DELUSIONE – Alexis Sanchez quest’anno è stato spesso decisivo per l’Inter. Un esempio su tutti è il gol in finale di Supercoppa con la Juventus che ha di fatto regalato il primo trofeo stagionale alla squadra di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro nella sfida di Champions League con il Liverpool ha dato fiducia al cileno, schierandolo dal 1′ al posto di Edin Dzeko. Sanchez, pur avendo disputato un’ottima gara, alla fine è risultato decisivo in negativo con l’espulsione che di fatto ha spento i sogni rimonta dell’Inter.

RIPARTENZA – Sanchez però ha già voltato pagina andando oltre la delusione: “Nella vita si vince e si perde, ma non devi mai rinunciare a quello che ami. Fino alla fine”, questo il significativo commento del cileno su Instagram. Certamente l’atteggiamento giusto in vista della volata scudetto e della semifinale di ritorno della Coppa Italia.