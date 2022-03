Sala: «Da tifoso dell’Inter sono preoccupato dal Milan: è impressionante!»

Sala parla della lotta scudetto che vede protagonista l’Inter. Il Sindaco di Milano, noto tifoso interista, teme esclusivamente il Milan, per cui spende parole di elogio dopo l’ultima prova di forza in Serie A

SCUDETTO A MILANO – Il Sindaco Giuseppe “Beppe” Sala è convinto che il tricolore verrà festeggiato nella “sua” Milano anche quest’anno: «La partita di domenica (Napoli-Milan, ndr) è stata, al di là dei punti, oggettivamente importante per dare la dimensione di forza del Milan. Non voglio arrivare a dire che lo Scudetto si giocherà tra Inter e Milan, ma in questo momento mi pare siano un gradino sopra le altre. Compreso il Napoli. Il Milan mi sembra in un grande momento. Lo dico con preoccupazione, da tifoso interista (ride, ndr). Il Milan è davvero impressionante ora. Sarà un campionato che si deciderà alla fine». Queste le parole del Sindaco Sala, riprese da Sky Sport, sulla lotta scudetto in Serie A.