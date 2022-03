Tacchinardi: «Liverpool-Inter? Mai mi sarei aspettato una cosa da Inzaghi!»

L’Inter ha vinto sul campo del Liverpool senza centrare la qualificazione. Secondo Tacchinardi – intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio -, Inzaghi ha sbagliato atteggiamento nel finale di partita. Di seguito le sue dichiarazioni

BARRICATE INCOMPRENSIBILI – L’Inter sul campo del Liverpool ha dimostrato di potersela giocare contro un avversario attualmente più forte. Secondo Alessio Tacchinardi, Simone Inzaghi poteva e doveva fare qualcosa in più nonostante l’inferiorità numerica: «Mai e poi mai mi sarei immaginato, proprio per lo spessore di Inzaghi, gli ultimi dieci minuti giocati in quel modo. Mi ha stupito e non ho ancora capito perché poi è rimasta a cinque barricata dietro. Va bene che si diceva che l’Inter non potesse vincere a Liverpool ma comunque poteva dare autostima per il campionato, almeno qualcosa provi a fare. Per il grande allenatore che è Inzaghi, mi ha fatto strano che l’Inter sia uscita così, secondo me con qualche rimpianto. Ci provo fino alla fine tanto se perdo non cambia nulla. Mi è anche dispiaciuto, questa cosa qua mi ha sorpreso. Io su quello che ho visto dall’80’ al 90′ era barricata in area».

RISCHI – Tacchinardi dice poi la sua sui prossimi impegni di Inter, Milan e Napoli: «Da Spalletti e Inzaghi ci si aspetta qualcosa in più tatticamente, Pioli l’ha data e ora sono curioso. Chi rischia di più tra Inter e Napoli? Il Napoli va ad affrontare uno degli avversari più fastidiosi. Lo stesso vale per il Torino che rispetto al Verona però è meno feroce, quindi ora rischia 60% il Napoli e 40% l’Inter».