Inter, Torino non in forma smagliante: 3 in 6. Ma sempre occhio a Juric

Domenica sera l’Inter affronterà il Torino dopo la prestigiosa vittoria in Champions League contro il Liverpool. I granata non arrivano da un periodo di forma straordinario, ma la squadra di Ivan Juric resta molto dura da affrontare.

TRE IN SEI – Il Torino che l’Inter affronterà domenica sera in trasferta non arriva da un periodo brillantissimo. L’ultima vittoria per i granata risale infatti al 15 gennaio, in trasferta per 1-2 contro la Sampdoria. Da allora sono arrivati soltanto tre punti in sei partite, frutto di altrettanti pareggi (contro Sassuolo, Juventus e Bologna). Tre, invece, le sconfitte di cui ben due – contro Venezia e Cagliari – casalinghe. Insomma, numeri che potrebbero lasciar pensare a un calo della squadra allenata da Juric, ma che non va comunque presa assolutamente sottogamba.

MODO DI GIOCARE – La gara di andata a San Siro vide l’Inter arrivare da due prestazioni favolose contro Roma prima e Salernitana poi. Due gare in cui arrivarono la bellezza di otto gol. Contro il Torino, però, la partita fu difficile e sbloccata soltanto da una rete di Denzel Dumfries al 30’. Le squadre di Ivan Juric, si sa, sono sempre toste da affrontare. Con la capacità di portare gli avversari nella condizione di non poter esprimere il proprio miglior calcio. Vietato, quindi, farsi ingannare dagli ultimi risultati dei granata. A Torino l’Inter dovrà fare molta attenzione e Simone Inzaghi dovrà essere in grado di trovare la chiave giusta per portare a casa tre punti fondamentali.