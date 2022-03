Torino-Inter, in attacco anche Correa spera in una maglia da titolare

In Torino-Inter sarà importante ripetere quanto di buono fatto contro la Salernitana e dimostrato anche in Champions League contro il Liverpool, soprattutto in fase realizzativa. Proprio in attacco, Simone Inzaghi adesso ha l’imbarazzo della scelta e uno solo è sicuro del posto.

IN ATTACCO – In Torino-Inter, Edin Dzeko si riprenderà il suo posto in attacco così come praticamente annunciato da Simone Inzaghi dopo la trasferta di Anfield (vedi articolo). Da capire chi sarà l’attaccante che affiancherà il bosniaco in attacco. Lautaro Martinez dopo un lungo periodo a secco di gol negli ultimi due match ha trovato ben quattro gol, proprio per questo motivo nonostante la stanchezza, il favorito per una maglia da titolare è lui. Anche Joaquin Correa, però, spera in una maglia da titolare o comunque in una staffetta con il Torino. L’ex Lazio dopo una stagione sicuramente sfortunata per lui a livello fisico, ha mandato segnali più che incoraggianti già in Inter-Salernitana, oltre che ad aver avuto qualche chance in UEFA Champions League contro il Liverpool.