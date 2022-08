FOTO – Skriniar guarda al presente e al futuro: «Si continua a lavorare»

Skriniar ha vissuto sicuramente una serata speciale non solo per la prima vittoria in casa della stagione ma anche per la conferma all’Inter. Lo slovacco su Instagram è concentratissimo sul lavoro da fare

CONCENTRAZIONE – Milan Skriniar è stato tra i più acclamati a San Siro nella sfida che ha visto l’Inter trionfare con lo Spezia. Una doppia gioia per lo slovacco che proprio ieri è stato tolto dal mercato dal presidente Steven Zhang e adesso può seriamente concentrarsi sulla stagione in corso e sul futuro: “Si continua a lavorare”, scrive su Instagram.

Tutto bene quel che finisce bene: Skriniar c’è e ci sarà.