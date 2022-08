VIDEO – Udinese-Salernitana 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Udinese-Salernitana, anticipo della seconda giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



SUPERIORITÀ INFRUTTUOSA – Udinese-Salernitana 0-0 nell’anticipo della seconda giornata di Serie A. Non riesce a trovare la via del gol la Salernitana pur giocando un tempo in undici contro dieci. L’Udinese si illude subito di avere un rigore, su cross di Roberto Pereyra deviato da Dylan Bronn, ma il difensore ospite ha colpito col fianco e non col braccio: il VAR lo cancella. Federico Bonazzoli ci prova in rovesciata, bravissimo Marco Silvestri a opporsi di piede. Lo stesso portiere dell’Udinese poco dopo salva da due passi su Federico Fazio, inseritosi sugli sviluppi di una punizione. Bravo anche Luigi Sepe dall’altra parte, su Gerard Deulofeu liberatosi in piena area su assist di Pereyra. Deulofeu, prima dell’intervallo, colpisce il palo su tiro deviato da Fazio, provvidenziale. Nel terzo minuto di recupero del primo tempo fallaccio gratuito di Nehuén Pérez su Pasquale Mazzocchi: rosso diretto, inutile intervento da dietro senza poter prendere il pallone. In undici contro dieci però la Salernitana non sfrutta la superiorità numerica, con l’Udinese che gestisce. Ancora Bonazzoli vicino al gol, di testa con Silvestri che alza sopra la traversa: finisce 0-0.

Video con gli highlights di Udinese-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.