FOTO – Skriniar e Giroud, gesto che piace alla Serie A: «Questo è il calcio»

Skriniar e Giroud sono i protagonisti dell’ultimo post della Serie A che sponsorizza il calcio fatto di fair play. L’immagine in questione è relativa all’ultimo derby di Coppa Italia valevole per le semifinali di andata

CORRETTEZZA – Milan Skriniar e Olivier Giroud sono stati i protagonisti dell’ultimo derby tra Inter e Milan, vale a dire quello valevole per le semifinali di andata di Coppa Italia. Né lo slovacco né il francese si sono tirati indietro ma sempre con estrema correttezza. Il profilo Twitter della Serie A loda i due calciatori per un gesto in particolare: Skriniar tende la mano a Giroud dopo uno scontro di gioco ed entrambi sorridono.

“Questo è il calcio”, scrive la Serie A. E non possiamo che essere d’accordo.