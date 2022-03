Inter e Milan: «Avanti con San Siro, ma pronti a valutare altre ipotesi»

Inter e Milan dicono la loro sul nuovo San Siro e sulle voci che vogliono i due club orientati a trasferirsi a Sesto San Giovanni (vedi articolo). Di seguito quanto riportato da sportmediaset.it

GARANZIE – Inter e Milan si esprimono sul nuovo stadio in una giornata in cui hanno detto la loro sia il sindaco di Milano, Beppe Sala che il sindaco di Sesto San Giovanni (QUI le dichiarazioni di Sala). I due club al momento non sembrano orientati a rinunciare al nuovo San Siro ma chiedono garanzie pena la valutazione di altre ipotesi: di seguito la nota congiunta dei due club.

“In merito al progetto del nuovo stadio per Milano, FC Internazionale e AC Milan precisano che stanno proseguendo un dialogo costruttivo con l’Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dall’iter procedurale, con la preparazione di un dossier progettuale funzionale all’avvio del dibattito pubblico, al fine di accelerare il processo per realizzare il nuovo San Siro, all’interno di un più ampio masterplan che prevede un’area riqualificata dedicata allo sport e all’intrattenimento”.

“Per entrambi i club rimane dunque assolutamente prioritario dotarsi di un nuovo stadio, avendo certezza sui tempi dell’iter autorizzativo, rimanendo aperti a valutare altre soluzioni progettuali, qualora non ci fossero le condizioni per riuscire a realizzare il nuovo stadio di San Siro come ipotizzato”.