Perisic riposa ma non del tutto: entra nella rimonta Croazia fra rossi e rigore

Perisic ha appena concluso i suoi impegni in nazionale, nell’amichevole Croazia-Bulgaria. A Doha, in Qatar, l’esterno dell’Inter è partito dalla panchina ma poi ha giocato parte di gara con rimonta da 0-1 a 2-1.

SUBENTRO – Ivan Perisic gioca tutta la ripresa nella partita amichevole fra Croazia e Bulgaria, che la sua nazionale ha vinto 2-1 a Doha. Il primo tempo lo guarda dalla panchina, poi dopo l’intervallo il commissario tecnico Zlatko Dalic lo manda in campo al posto di Domagoj Vida. Al 63′ la Croazia resta in dieci, per il doppio giallo a Duje Caleta-Car. E al 69′ è la Bulgaria a sfruttare al meglio la superiorità numerica, con un contropiede sul quale Kiril Despodov lanciato in campo aperto si presenta davanti al portiere avversario Ivica Ivusic (passato dalla Primavera dell’Inter) e lo batte. L’ex Cagliari esulta però togliendosi la maglia, era già ammonito e l’arbitro non può far altro che mostrargli il secondo giallo. Ingenuità grossa e pure pagata, perché al 76′ pareggia Luka Modric su rigore concesso per fallo ai danni di Andrej Kramaric. Quest’ultimo, a dieci minuti dal termine, completa il ribaltone della Croazia con bella doppia finta a saltare un paio di avversari e destro potente. Per Perisic un tempo di “sgambata” e una punizione dal limite all’86’ alta di poco, ora torna a Milano.