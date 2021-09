FOTO – Satriano carico: duro lavoro per una chance in Sampdoria-Inter

Satriano, dopo un ottimo ritiro, è rimasto all’Inter a giocarsi le sue carte. Nel match contro la Sampdoria Inzaghi potrebbe anche puntare su di lui. Su Instagram, il giovane attaccante ha postato una foto della seduta odierna.

OCCASIONE – Lautaro Martinez e Joaquin Correa di ritorno da un viaggio intercontinentale, Alexis Sanchez non ancora del tutto recuperato. A Simone Inzaghi rimangono Edin Dzeko, reduce comunque dalle partite con la sua nazionale, e Martin Satriano. Il bomber uruguaiano potrebbe quindi avere la possibilità di mettersi in mostra nel match contro la Sampdoria, in programma dopo la sosta (vedi articolo). Su Instagram, Satriano ha postato una storia degli allenamenti odierni, dimostrandosi pronto e piuttosto carico per i prossimi impegni dell’Inter. Vedremo quali saranno le scelte di Mister Inzaghi per quanto riguarda il reparto d’attacco contro i blucerchiati. Di seguito la storia dal suo account Instagram ufficiale.