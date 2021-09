Sampdoria-Inter, Satriano in coppia con Dzeko? Inzaghi crede molto in lui – TS

In vista di Sampdoria-Inter, Satriano può approfittare della stanchezza dei compagni reduci dalle nazionali per conquistare una maglia da titolare. Inzaghi crede molto in lui.

CHANCE DA TITOLARE – Sampdoria-Inter, come ormai noto da tempo, Simone Inzaghi avrà tutta la rosa al completo solo a ridosso della partita di campionato. Per questo motivo molti giocatori non saranno impiegati – come nel caso dei sudamericani -, per evitare ulteriori problemi. Chi giocherà allora in coppia con Edin Dzeko? Inizialmente la scelta è ricaduta subito su Stefano Sensi, già visto all’esordio in campionato dietro l’unica punta. Ora, secondo quanto riportato da “TuttoSport”, la novità dopo la sosta potrebbe essere il possibile impiego del giovane Satriano in coppia proprio con il bosniaco. Inzaghi crede molto in lui e la società ha respinto molte offerte.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna