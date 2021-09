Bosnia, Dzeko nemmeno in panchina con il Kuwait: l’Inter può sorridere

La Bosnia stasera alle ore 20.45 sfiderà il Kuwait in amichevole. Il Commissario Tecnico bosniaco, Petev, ha concesso un turno di riposo a Dzeko in vista della sfida con il Kazakistan valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, in programma il 7 settembre

SCELTE – La Bosnia, dopo aver fermato la Francia sull’1-1 nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, sfiderà stasera il Kuwait in amichevole. Il Commissario Tecnico bosniaco, Ivajlo Petev, concede un turno di riposo all’interista Edin Dzeko in vista del match di qualificazione contro il Kazakistan. L’attaccante, infatti, non è nemmeno in panchina. E all’Inter non dispiacerà sicuramente.

Bosnia (4-2-3-1): Vasilj; Cipetic, Jovicic, Kovacevic, Civic; Loncar, Hajradinovic; Stevanovic, Gojac, Nalic; Prevlajk