FOTO – Sanchez protagonista indiscusso in casa Inter: che temperamento!

Sanchez è l’uomo del momento in casa Inter, tanto che la società lavora alla sua conferma (vedi articolo). Il cileno, all’indomani della rotonda vittoria contro la SPAL, trasmette tutta la sua grinta su Instagram

GRINTA – Alexis Sanchez è l’arma in più dell’Inter in questo rush finale. Con Romelu Lukaku fuori per infortunio (QUI le ultime), è stato il cileno a trascinare i nerazzurri contro Torino e SPAL. L’ex Barcellona trasmette tutta la sua grinta e la sua voglia di far bene anche su Instagram. Di seguito il suo post.