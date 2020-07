Sanchez ha convinto tutti: le strategie dell’Inter per la conferma – Sky

Alexis Sanchez si sta prendendo l’Inter. L’attaccante cileno è stato protagonista di un’ottima prestazione anche ieri sera contro la SPAL e dalle parole di Conte e Marotta si evince che la società proverà a confermarlo anche per la prossima stagione. L’Inter vuole risolvere come prima cosa il dilemma Europa League, in questo momento Sanchez dovrebbe tornare a Manchester dopo la sfida contro il Getafe. Il punto di Fabrizio Romano per “Sky Sport 24”

STRATEGIE IN CORSO – L’Inter proverà a trattenere Sanchez anche oltre il 6 agosto e per la prossima stagione: «Sanchez sta facendo benissimo. L’Inter ha la garanzia di averlo in prestito secco fino al 6 agosto, ma sta cercando di prolungare il prestito inserendo una penale a favore dello United nel caso si trovassero in finale. Si cerca di trattenerlo per la stagione in corso, ma ci sono valutazioni anche per la prossima stagione. Sta valutando seriamente la possibilità, ne parlerà con lo United. C’è un nodo ingaggio importante, ma le valutazioni sono in corso perché Sanchez sta convincendo tutti».