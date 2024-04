FOTO − Dimarco: «Abbiamo visto cos’è l’interismo! L’Inter è questo»

Dimarco estasiato dopo la pazzesca parata di ieri con oltre 300 mila persone ad invadere Milano per festeggiare lo scudetto dell’Inter.

INTERISMO − Federico Dimarco ha festeggiato la grandissima vittoria dello scudetto e lo ha fatto da protagonista assoluto. Durante la parata si è vestito da capo ultrà per guidare i conti della Beneamata. D’altronde per uno come lui è quasi naturale, vista la fede spassionata per questi colori da quando è piccolino. Su Instagram, ha appena pubblicato un post che ripercorre la straordinaria giornata di ieri ribadendo ancora una volta la sua immancabile fede: «Guardo queste immagini e ripenso a quel che è accaduto. È stato incredibile. Una città che canta insieme per un giorno intero. Come se un sentimento prendesse forma. Ieri abbiamo visto che cos’è l’interismo. L’Inter è questo!».

Un sogno diventato realtà per Dimash, uno dell’Inter, uno della Curva, uno di famglia!